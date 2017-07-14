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Покупки в иностранных интернет-магазинах могут обложить НДС по ставке 18%

14.07.17 15:18

Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах планируют вместо таможенных пошлин облагать НДС, из-за чего эти товары могут подорожать на 18%. Нововведение должно принести в бюджет России порядка 100 млрд рублей ежегодно. Такое предложение обсуждалось на совещании в Федеральной антимонопольной службе, посвященном выравниванию конкурентных условий для работы российских и иностранных онлайн-площадок, пишут «Известия».

Иностранным компаниям будет предложено зарегистрироваться в ФНС и самостоятельно перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя. За интернет-магазины, которые этого не сделают, НДС будут платить покупатели — при получении товара.

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров рассказал «Известиям», что фактически предложено воспользоваться опытом Евросоюза: в ЕС такой порядок решено ввести с 2020 года. Если компания не зарегистрируется, посылку вскроют на таможне для оценки ее стоимости, будет определен НДС, а к налогу добавится оплата услуг по вскрытию и оценке.

— Регистрация будет выгодна интернет-магазину, — объяснил Алексей Федоров. — Посылки от такой компании будут проходить таможню по «зеленому коридору». Их не будут вскрывать, досматривать и проверять стоимость. Госорганы доверяют интернет-магазинам, вставшим на налоговый учет. Товары от незарегистрированных пойдут по «красному коридору», и это займет больше времени. Плюс гражданину придется больше заплатить.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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