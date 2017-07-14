Клерк.Ру
 

Курортный сбор будет введен с 1 мая 2018 года

14.07.17 14:12

После бурных и продолжительных диспутов депутаты нижней палаты Парламента сегодня приняли во втором чтении законопроект о проведении эксперимента по введению курортного сбора. Напомним, что второе чтение является основным, к третьему чтению проекты обычно не меняются. Третье чтение назначено на 19 июля.

На пленарном заседании в защиту текста проекта выступал Андрей Макаров, глава Комитета по бюджету и налогам. Он рассказал о том, что Госдума получила массу просьб от регионов о включении их в эксперимент. Косвенно это подтвердил депутат Сергей Тен, выступивший с предложением включить в законопроект некоторые районы вокруг озера Байкал. Однако список экспериментальных регионов увеличен не был.

Курортный сбор начнут взимать не ранее 1 мая 2018 года на территориях тех муниципальных образований, которые решат его ввести.

Подробно о практически принятом законе мы написали в статье о курортном сборе.

 

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Законопроект о курортном сборе готов ко второму чтению
 
Бухгалтерские новости
 
Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу
 
Бухгалтерские новости
 
В Госдуме предлагают не взимать курортный сбор с детей
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
2
Мнения68
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «15 лучших фильмов о юристах: что посмотреть на выходных»
14:18
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтер устраивается на работу: рекрутеры дают лайфхаки, как пройти собеседование»
14:11
кво
Вислоухая прокомментировал материал « «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать»»
14:09
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «15 лучших фильмов о юристах: что посмотреть на выходных»
14:04
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал « «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать»»
13:54
Аноним прокомментировал материал «Где в России можно отдохнуть недорого?»
13:42
Аноним прокомментировал материал «15 лучших фильмов о юристах: что посмотреть на выходных»
13:18
Аноним прокомментировал материал «Законопроект о курортном сборе готов ко второму чтению»
13:15
Клерк
Форель прокомментировал материал «Как упрощают бухучет в странах СНГ: сводная информация опубликована на сайте Минфина»
12:58
Аноним прокомментировал материал «80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии»
12:54
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии»
12:50
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
12:44
Аноним прокомментировал материал «80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии»
12:39
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Законопроект о курортном сборе готов ко второму чтению»
12:34
Клерк
esuhovitskaya прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
12:34
Клерк
StudentNo2 прокомментировал материал «15 лучших фильмов о юристах: что посмотреть на выходных»
12:32
Аноним прокомментировал материал «Законопроект о курортном сборе готов ко второму чтению»
12:31
Клерк
Olsama-3 прокомментировал материал «Роструд разработал 50 проверочных листов с вопросами к работодателям»
12:24
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
12:18
Аноним прокомментировал материал «80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии»
12:18
Аноним прокомментировал материал «Карт «Мир» эмитировано уже более 10 миллионов штук»
12:16
Аноним прокомментировал материал «Муки выбора: ИП или наемный работник»
12:15
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии»
12:14
Клерк
yante прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
12:05
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
11:58
Клерк
Ставка прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
11:57
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
11:53
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
11:52
Аноним прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
11:47
Клерк
pilsonis прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
11:45
Клерк
yante прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
11:41
Клерк
msneg прокомментировал материал «Как из «плохой» справки о состоянии расчётов с бюджетом сделать «хорошую»: инструкция для бухгалтеров и юристов»
11:40
Клерк
yante прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
11:38
Аноним прокомментировал материал «Как из «плохой» справки о состоянии расчётов с бюджетом сделать «хорошую»: инструкция для бухгалтеров и юристов»
11:36
Аноним прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
11:33
Аноним прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста приведет к экономии бюджета на 1,7 трлн. рублей»
11:17
еще
 