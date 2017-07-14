Курортный сбор будет введен с 1 мая 2018 года

После бурных и продолжительных диспутов депутаты нижней палаты Парламента сегодня приняли во втором чтении законопроект о проведении эксперимента по введению курортного сбора. Напомним, что второе чтение является основным, к третьему чтению проекты обычно не меняются. Третье чтение назначено на 19 июля.

На пленарном заседании в защиту текста проекта выступал Андрей Макаров, глава Комитета по бюджету и налогам. Он рассказал о том, что Госдума получила массу просьб от регионов о включении их в эксперимент. Косвенно это подтвердил депутат Сергей Тен, выступивший с предложением включить в законопроект некоторые районы вокруг озера Байкал. Однако список экспериментальных регионов увеличен не был.

Курортный сбор начнут взимать не ранее 1 мая 2018 года на территориях тех муниципальных образований, которые решат его ввести.

Подробно о практически принятом законе мы написали в статье о курортном сборе.