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Как иностранцу получить СНИЛС: пенсфонд дал инструкцию

17.07.17 10:14

Чтобы зарегистрировать застрахованного сотрудника (в том числе иностранца и лица без гражданства), ему открывают лицевой счет и выдают страховое свидетельство. Это делает территориальный орган ПФР, напомнили в столичном отделении фонда. Какие документы надо представить?

Застрахованными лицами, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, являются граждане РФ, а также постоянно или временно проживающие на территории РФ иностранные граждане или лица без гражданства, а также иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов), временно пребывающие на территории РФ.

Для регистрации в системе ОПС в территориальное управление ПФР необходимо представить следующие документы:

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории Российской Федерации, а также иностранных граждан или лиц без гражданства, временно пребывающих на территории Российской Федерации:

- документ, удостоверяющий личность (документ должен быть переведен на русский язык и заверен нотариально);

- документ, содержащий отметку о регистрации по месту проживания/пребывания на территории РФ;

- анкету застрахованного лица» (форма АДВ-1), заполненную в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Для граждан Российской Федерации:

- документ, удостоверяющий личность;

- анкету застрахованного лица» (форма АДВ-1), заполненную в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования любые лица, в том числе и иностранные граждане, могут самостоятельно обратиться в Клиентскую службу ПФР с вышеуказанными документами. Регистрация в системе ОПС и выдача страхового свидетельства проводится в день обращения в режиме реального времени.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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