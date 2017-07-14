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МВД утвердило формы для получения разрешений на привлечение иностранных работников

14.07.17 17:17

МВД приказом от 19.06.2017 № 392 утверждило формы заявления о выдаче работодателю или заказчику работ (услуг) разрешения на привлечение и использование иностранных работников и  бланка разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Этим же приказом признаны не подлежащими применению приказы ФМС России от 25 декабря 2006 г. № 369 и от 5 марта 2009 г. № 47.

Федеральная миграционная служба была упразднена в апреле 2016 года и её функции были переданы  Главному управлению по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ.

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