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Введены дополнительные КБК по налогу на прибыль

14.07.17 16:47

Минфин своим приказом №114н от 13.07.2017 ввел в действие Приказ №87н от 09.06.2017 со дня его подписания.

Добавим, Приказ №87н ранее был отправлен на регистрацию в Минюст, но был признан не нуждающимся в госрегистрации.

Документом, в частности, утверждены новые КБК по налогу на прибыль по доходам от облигаций. Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по обращающимся облигациям российских организаций номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно, а также по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года –

18210101090011000110 (налог)

182 1 01 01090 01 2100 110 (пени)

182 1 01 01090 01 3000 110 (штраф)

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