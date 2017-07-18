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Декларация по прибыли: новое руководство для тех, у кого есть «обособки»

18.07.17 13:47

Если налогоплательщик имеет несколько  подразделений в одном субъекте РФ, то распределять прибыль по каждому из них не надо. Читайте инструкцию от Минфина в письме № 03-03-06/1/41778 от 03.07.2017.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет этого субъекта РФ, в таком случае определяется исходя из доли прибыли, исчисленной из совокупности показателей обособленных подразделений, находящихся на территории субъекта РФ. При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает то обособленное подразделение, через которое осуществляется уплата налог, уведомив о принятом решении налоговые органы, в которых налогоплательщик состоит на налоговом учете по месту нахождения своих обособленных подразделений, до 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду.

Таким образом, в случае если организация и ее обособленные подразделения находятся на территории одного субъекта Российской Федерации, то налогоплательщик вправе принять решение об уплате им налога на прибыль организаций в бюджет этого субъекта Российской Федерации за свои обособленные подразделения.

В случае уплаты головной организацией налога на прибыль организаций в бюджет субъекта РФ за свои обособленные подразделения она вправе представлять налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций в налоговый орган только по своему месту нахождения.

В случае если налогоплательщик изменил порядок уплаты налога либо изменилось количество структурных подразделений на территории субъекта РФ или произошли другие изменения, влияющие на порядок уплаты налога, то налогоплательщику необходимо уведомить об этом налоговый орган.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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