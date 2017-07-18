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Как посчитать НДФЛ с матвыгоды от экономии на процентах

18.07.17 15:47

При расчете НДФЛ по доходам в виде матвыгоды от экономии на процентах за пользование займом, надо принимать во внимание две суммы - сумму процентов, исчисленную исходя из двух третьих ставки рефинансирования, и сумму процентов, исчисленную исходя из условий договора. Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/42040 от 04.07.2017.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 212 НК доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, признается, в частности, материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций.

При получении дохода в виде материальной выгоды от экономии на процентах налоговая база определяется как превышение суммы процентов исходя из двух третьих действующей ставки рефинансирования на дату фактического получения дохода, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора.

Дата фактического получения таких доходов определяется как последний день каждого месяца в течение срока, на который были предоставлены заемные средства.

 

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