Клерк.Ру
 

Как восстановить НДС по недвижимости, если она используется в необлагаемых операциях

19.07.17 10:47

При использовании недвижимости в операциях, указанных в пункте 2 статьи 170 НК РФ, НДС восстанавливается в течение 10 лет начиная с года начала амортизации.Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/12872@ от 04.07.2017.

С 1 января 2015 года порядок восстановления сумм НДС, принятых к вычету в отношении приобретенных или построенных объектов основных средств, установлен статьей 171.1 НК.

Согласно пункту 3 статьи 171.1 Кодекса восстановление сумм налога, принятым налогоплательщиком к вычету в отношении приобретенных или построенных объектов основных средств, в соответствии с данной статьей, производится в случае, если такие объекты основных средств в дальнейшем используются этим налогоплательщиком для осуществления операций, указанных в пункте 2 статьи 170 НК, за исключением объектов основных средств, которые полностью самортизированы или с момента ввода которых в эксплуатацию у такого налогоплательщика прошло не менее 15 лет.

При этом в числе операций, указанных в пункте 2 статьи 170 НК, предусмотрены как операции, осуществляемые лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС, так и операции, освобождаемые от налогообложения на основании статьи 149 НК.

Поскольку нормы статьи 171.1 Кодекса являются специальными по отношению к нормам пункта 3 статьи 170 Кодекса, то в случае использования объекта недвижимости в операциях, указанных в пункте 2 статьи 170 Кодекса, суммы налога, принятые к вычету, подлежат восстановлению и уплате в бюджет в порядке, предусмотренном статьей 171.1 Кодекса, то есть в течение 10 лет, начиная с года, в котором наступил момент начала начисления амортизации, указанный в пункте 4 статьи 259 Кодекса.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»
Бухгалтерские новости
 
Как восстановить НДС по товарам, используемым для необлагаемых операций
 
Бухгалтеру
 
Принятие к вычету и восстановление НДС по недвижимости
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»

Все семинары по теме НДС (Налог на добавленную стоимость)
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения60
Аноним прокомментировал материал «Образец заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2017»
11:41
Аноним прокомментировал материал «О круглосуточных дежурствах»
11:35
Аноним прокомментировал материал «Роспотребнадзор испугали спиннеры или он ловит хайп?»
11:33
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «У компаний новые обязанности в области гражданской обороны»
11:29
Аноним прокомментировал материал «Образец заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2017»
11:27
Аноним прокомментировал материал «Роспотребнадзор испугали спиннеры или он ловит хайп?»
11:23
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Справочник государственных пособий, выплачиваемых работодателями в 2017 году»
11:14
Клерк
Лидия Анатольевна прокомментировал материал «Справочник государственных пособий, выплачиваемых работодателями в 2017 году»
11:06
Аноним прокомментировал материал «Роспотребнадзор испугали спиннеры или он ловит хайп?»
11:04
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Из-за электронных больничных исчезнут подделки. Верите?»
11:03
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Две плохих и одна почти хорошая новость про налоги: мнение эксперта по налоговой оптимизации»
10:58
Энергия мысли
room111 прокомментировал материал «Из-за электронных больничных исчезнут подделки. Верите?»
10:53
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Две плохих и одна почти хорошая новость про налоги: мнение эксперта по налоговой оптимизации»
10:50
Клерк
Scroodge прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
10:50
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Справочник государственных пособий, выплачиваемых работодателями в 2017 году»
10:46
Клерк
Лидия Анатольевна прокомментировал материал «Справочник государственных пособий, выплачиваемых работодателями в 2017 году»
10:43
Клерк
Лидия Анатольевна прокомментировал материал «Из-за электронных больничных исчезнут подделки. Верите?»
10:40
Аноним прокомментировал материал «Как из «плохой» справки о состоянии расчётов с бюджетом сделать «хорошую»: инструкция для бухгалтеров и юристов»
10:28
Аноним прокомментировал материал «У компаний новые обязанности в области гражданской обороны»
10:24
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
10:09
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры & инспекторы ФНС: давайте жить дружно»
09:51
Аноним прокомментировал материал «Образец заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2017»
09:47
Клерк
Kazanova прокомментировал материал «Из-за электронных больничных исчезнут подделки. Верите?»
09:47
Клерк
Kazanova прокомментировал материал «Из-за электронных больничных исчезнут подделки. Верите?»
09:46
Клерк
mityai прокомментировал материал «Прокуратура вступилась за ИП, с которой взыскали несуществующие долги по страховым взносам»
09:44
Клерк
Manul666 прокомментировал материал «Из-за электронных больничных исчезнут подделки. Верите?»
09:38
Аноним прокомментировал материал «Прокуратура вступилась за ИП, с которой взыскали несуществующие долги по страховым взносам»
09:35
Аноним прокомментировал материал «Сколько самозанятых зарегистрировалось за полгода»
09:33
Клерк
mityai прокомментировал материал «Прокуратура вступилась за ИП, с которой взыскали несуществующие долги по страховым взносам»
09:14
Аноним прокомментировал материал «Прокуратура вступилась за ИП, с которой взыскали несуществующие долги по страховым взносам»
09:09
Аноним прокомментировал материал «Прокуратура вступилась за ИП, с которой взыскали несуществующие долги по страховым взносам»
09:05
Клерк
hub прокомментировал материал «Из-за электронных больничных исчезнут подделки. Верите?»
09:05
Аноним прокомментировал материал «Прокуратура вступилась за ИП, с которой взыскали несуществующие долги по страховым взносам»
09:04
Аноним прокомментировал материал «ПФР пугает: незаконно полученные пенсии придется вернуть. Без вариантов»
08:49
Аноним прокомментировал материал «Расчет по страховым взносам за полугодие 2017: полезные инструкции»
08:48
Аноним прокомментировал материал «Роспотребнадзор испугали спиннеры или он ловит хайп?»
08:45
еще
 