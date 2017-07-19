Как восстановить НДС по недвижимости, если она используется в необлагаемых операциях

При использовании недвижимости в операциях, указанных в пункте 2 статьи 170 НК РФ, НДС восстанавливается в течение 10 лет начиная с года начала амортизации.Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/12872@ от 04.07.2017.

С 1 января 2015 года порядок восстановления сумм НДС, принятых к вычету в отношении приобретенных или построенных объектов основных средств, установлен статьей 171.1 НК.

Согласно пункту 3 статьи 171.1 Кодекса восстановление сумм налога, принятым налогоплательщиком к вычету в отношении приобретенных или построенных объектов основных средств, в соответствии с данной статьей, производится в случае, если такие объекты основных средств в дальнейшем используются этим налогоплательщиком для осуществления операций, указанных в пункте 2 статьи 170 НК, за исключением объектов основных средств, которые полностью самортизированы или с момента ввода которых в эксплуатацию у такого налогоплательщика прошло не менее 15 лет.

При этом в числе операций, указанных в пункте 2 статьи 170 НК, предусмотрены как операции, осуществляемые лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС, так и операции, освобождаемые от налогообложения на основании статьи 149 НК.

Поскольку нормы статьи 171.1 Кодекса являются специальными по отношению к нормам пункта 3 статьи 170 Кодекса, то в случае использования объекта недвижимости в операциях, указанных в пункте 2 статьи 170 Кодекса, суммы налога, принятые к вычету, подлежат восстановлению и уплате в бюджет в порядке, предусмотренном статьей 171.1 Кодекса, то есть в течение 10 лет, начиная с года, в котором наступил момент начала начисления амортизации, указанный в пункте 4 статьи 259 Кодекса.