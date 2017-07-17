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Патентная система налогообложения в регионе полностью изменилась

17.07.17 11:17

Астраханские законодатели полностью переписали региональный закон о патентной системе налогообложения. Новый закон от 13.07.2017 № 39/2017-ОЗ был опубликован официально в пятницу и вступит в силу с 1 января 2018 года.

Потенциальный доход по видам деятельности будет зависеть не только от численности работников, количества машин, сдаваемых площадей или объектов торговли, как было в прежней версии закона, но и от места ведения деятельности. Для сельских поселений и городов установлены разные уровни дохода, при этом еще и учитывается численность населения.

Кроме того, в обновленном законе предусмотрено ежегодное повышение размера потенциального дохода на коэффцициент-дефлятор, установленного на соответствующий календарный год в соответствии с пунктом 9 статьи 346.43 Налогового кодекса РФ.

Для предпринимателей, работающих в небольших населенных пунктах, новый закон существенно снизит налоговую нагрузку.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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