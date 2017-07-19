До 28 июля надо сдать налоговый расчет о доходах иностранных компаний. Узнайте, как его заполнить

Приказом ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@ утверждена форма Налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов.

Налоговый расчет составляется и представляется налоговыми агентами по налогу на прибыль организаций, выплачивающими иностранным организациям доходы от источников в РФ.

При этом если международным договором установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, применяются правила и нормы международных договоров РФ.

Согласно пункту 8.15 Порядка заполнения Налогового расчета по строке 160 "Основание применения пониженной ставки налога или освобождения от исчисления и удержания налога" указываются подпункт, пункт, статья Кодекса и (или) международного договора (соглашения) Российской Федерации по вопросам налогообложения, устанавливающие пониженную ставку налога или освобождение конкретного дохода, указанного по строке 040, от налогообложения в РФ.

В случае если доход не подлежит налогообложению в РФ в соответствии с НК или положениями международных договоров Российской Федерации, то строки 080 - 140 подраздела 3.2 не заполняются (проставляются нули).

Таким образом, выплачиваемые иностранной организации доходы, признаваемые доходами от источников в РФ, в том числе не подлежащие налогообложению на основании международного договора (соглашения), подлежат отражению в представляемом налоговым агентом Налоговом расчете.

В то же время доходы иностранных организаций, получаемые от выполнения работ и оказания услуг на территории иностранного государства не являются доходами от источников в РФ и могут не отражаться в Налоговом расчете.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/13048@ от 05.07.2017.