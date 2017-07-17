ИФНС просит объяснить, почему ИП без работников уменьшил налог УСН более чем на 50%

Читательница нашего форума, индивидуальный предприниматель, получила из ИФНС письмо с указанием на ошибку в декларации по УСН. Налоговикам не понравилось, что ИП уменьшила налог на всю сумму взносов, без ограничения в 50% от суммы налога.

Но декларация заполнена верно, у ИП нет наемных работников, а значит она имеет право уменьшать налог хоть на 100%. Так что же смутило инспекторов?

Позвонив инспектору, ИП выяснила причины такого требования, и это вызвало ее возмущение.

Я им позвонила, сказали, что у них в Подмосковье разнарядка - ВСЕМ ип, кто уменьшил доходы более чем на 50 % взносов, направить от налоговой такое письмо с представлением пояснений от ИП. Гады.

Причем я им говорю, давайте в ответ на ваше письмо я из личного кабинета направлю уведомление о том, что имею права, как ИП без работников (она это видит в своей базе, что работников нет)

полностью зачесть взносы. А инспектор по телефону мне отвечает: "но мне же надо будет на ваше письмо из личного кабинета что-то ответить, что я буду отвечать, что согласна с этим? Лучше принесите в налоговую заявление, я вас не тороплю." Дурдомище системы.

- Аноним

Обсуждение происходит в теме форума «Странное требование по налогу усн от налоговой».

Напомним, недавно другая читательница нашего форума инициировала обсуждение по теме налоговых требований, которых стало слишком много, причем их содержание порой вызывает недоумение.