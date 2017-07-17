Клерк.Ру
 

ИФНС просит объяснить, почему ИП без работников уменьшил налог УСН более чем на 50%

17.07.17 11:49

Читательница нашего форума, индивидуальный предприниматель, получила из ИФНС письмо с указанием на ошибку в декларации по УСН. Налоговикам не понравилось, что ИП уменьшила налог на всю сумму взносов, без ограничения в 50% от суммы налога.

Но декларация заполнена верно, у ИП нет наемных работников, а значит она имеет право уменьшать налог хоть на 100%. Так что же смутило инспекторов?

Позвонив инспектору, ИП выяснила причины такого требования, и это вызвало ее возмущение.

Я им позвонила, сказали, что у них в Подмосковье разнарядка - ВСЕМ ип, кто уменьшил доходы более чем на 50 % взносов, направить от налоговой такое письмо с представлением пояснений от ИП. Гады.
Причем я им говорю, давайте в ответ на ваше письмо я из личного кабинета направлю уведомление о том, что имею права, как ИП без работников (она это видит в своей базе, что работников нет)
полностью зачесть взносы. А инспектор по телефону мне отвечает: "но мне же надо будет на ваше письмо из личного кабинета что-то ответить, что я буду отвечать, что согласна с этим? Лучше принесите в налоговую заявление, я вас не тороплю." Дурдомище системы.
- Аноним

Обсуждение происходит в теме форума «Странное требование по налогу усн от налоговой».

Напомним, недавно другая читательница нашего форума инициировала обсуждение по теме налоговых требований, которых стало слишком много, причем их содержание порой вызывает недоумение.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров
 
Бухгалтерские новости
 
Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?
 
Бухгалтерские новости
 
С 2017 года индивидуальные предприниматели - работодатели могут уменьшать ЕНВД на свои страховые взносы
 
Бухгалтерские новости
 
Фиксированные взносы за 2016 год, уплаченные в 2017 году, уменьшают налог по УСН за 2017 год
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
3
Мнения48
Клерк
bestiya7460 прокомментировал материал «Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии»
12:48
Клерк
bestiya7460 прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
12:44
Аноним прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
12:40
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
12:29
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
12:24
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
12:17
Аноним прокомментировал материал «Почему Газпром дешевле Apple?»
12:05
Аноним прокомментировал материал «Покупки в иностранных интернет-магазинах могут обложить НДС по ставке 18%»
11:57
Аноним прокомментировал материал «Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии»
11:57
Аноним прокомментировал материал «Имущество, приобретенное военнослужащим по госпрограмме, не будет считаться совместно нажитым»
11:47
Аноним прокомментировал материал «ЦБ попросит операторов информировать банки о замене sim-карт клиентов»
11:44
Клерк
mityai прокомментировал материал «Турецкие отельеры призвали не раздувать скандалы из-за мелких краж в отелях»
11:34
Клерк
MissCherie прокомментировал материал «Обязан ли работодатель подавать сведения об открытых вакансиях в Центр занятости?»
11:25
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Отчетность за полугодие и озверевшая налоговая. Налоговые требования. Гнев бухгалтеров»
11:16
Клерк
Татьяна- Васильевна прокомментировал материал «Отчетность за полугодие и озверевшая налоговая. Налоговые требования. Гнев бухгалтеров»
11:04
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Вознаграждение агенту не уменьшает доходы принципала на УСН»
11:00
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Срочная новость: курортный сбор прошел второе чтение в Думе. Рассказываем все про новый «налог»»
10:58
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Турецкие отельеры призвали не раздувать скандалы из-за мелких краж в отелях»
10:56
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии»
10:52
Клерк
8529 прокомментировал материал «Почему Газпром дешевле Apple?»
10:27
Клерк
Татьяна- Васильевна прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
10:27
Клерк
8529 прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
10:19
Клерк
8529 прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
10:15
Аноним прокомментировал материал «Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии»
10:10
Аноним прокомментировал материал «Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии»
09:54
Клерк
Sigma_21 прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
09:51
Аноним прокомментировал материал « «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать»»
09:49
Аноним прокомментировал материал «Почему Газпром дешевле Apple?»
09:30
Аноним прокомментировал материал «80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии»
09:25
Аноним прокомментировал материал «80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии»
09:24
Аноним прокомментировал материал «80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии»
09:20
Аноним прокомментировал материал «Имущество, приобретенное военнослужащим по госпрограмме, не будет считаться совместно нажитым»
09:14
Аноним прокомментировал материал «Отчетность за полугодие и озверевшая налоговая. Налоговые требования. Гнев бухгалтеров»
09:10
Клерк
Свечков прокомментировал материал «Контрагент в рамках должной осмотрительности запрашивает СЗВ-М и штатное расписание»
09:06
Аноним прокомментировал материал «Турецкие отельеры призвали не раздувать скандалы из-за мелких краж в отелях»
08:59
Клерк
Witov прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
08:58
еще
 