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В реестр внесены три новые модели ККТ

17.07.17 13:13

Приказом ФНС от 13.07.2017 № ЕД-7-20/550@ в реестр кассовой техники внесены три новые модели.

АМС-300Ф (производитель ООО "АРКУС-СТ");

УМКА-01-ФА (производитель ООО "ОПЛАТ-СЕРВИС");

МЕЩЕРА-01-Ф (призводитель "Ремонт и обслуживание контрольно-кассовой техники").

Все три модели работают с фискальным накопителем ФН-1. УМКА-01-ФА предназначена для работы в автоматических устройствах для расчетов.

Полный реестр ККТ можно найти на сайте налоговой службы.

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