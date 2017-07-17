Работодатель подделал подпись сотрудника, но экспертизу не проведешь

Читателю нашего форума пришлось отстаивать свои трудовые права в суде, куда работодатель представил документы, якобы подписанные сотрудником. Однако экспертиза установила – подпись на документах поддельная.

В итоге работодатель заключил с сотрудником мировое соглашение, а также некое «джентельменское соглашение», не оформлено документально. Вот его-то работодатель в дальнейшем и отказался выполнять, что вызвало у сотрудника желание отомстить непорядочному работодателю.

Бывший сотрудник намерен требовать у правоохранителей возбуждения уголовного дела, в том числе по факту подделки документов.

Был трудовой спор-работник (истец)-работодатель (ответчик). В ходе рассмотрения дела была назначена почерковедческая экспертиза по документам, которые предоставил ответчик в противовес доводам истца. Эксперт подтвердил, что подписи в документах не истца. Т.е. ответчик предоставил в суд подделанные документы. В последующем заключили мир.соглашение на условиях, что ответчик официально выплачивает з/п истцу за три мес., проценты, компенсацию отпускных, оплачивает эксперта и договорились, что неофициально выплатит определенную сумму. В части выплаты неофициальной части, ответчик своей договоренности не выполнил. С момента заключения мир.соглашения прошло больше 3 мес.

Сейчас истец, чтобы наказать ответчика за его непорядочность, желает обратиться в СК о возбуждении уголовного дела по факту задержки з/п 3 мес. и подделки документов, в ГИТ о проведении проверки по этим фактам. Какую ответственность здесь может понести ответчик?И вправе ли истец после заключения мир.соглашения по труд.спору обращаться СК, прокуратуру, ГИТ?

- Аноним

Между тем участники обсуждения поспешили охладить пыл мстительно сотрудника, отметив, что авторство подделки не установлено, суд не вынес частного определения по факту подделки документов, а ответчик выполнил условия мирового соглашения.

Обсуждение происходит в теме форума «Ответственность ответчика (работодателя) за подделку документов в суде?»