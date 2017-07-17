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Налоговики исправились и отчитались Счетной палате

17.07.17 15:13

Федеральная налоговая служба отчиталась перед Счетной палатой об устранении выявленных аудиторами нарушений.

Напомним, что по итогам аудиторской проверки сводная бюджетная отчетность ФНС России за 2016 г. была признана недостоверной.

В частности, налоговая служба сообщила, что в 2016-2017 гг. был осуществлен комплекс мер, направленных на минимизацию нарушений в области оформления имущественных и земельно-правовых отношений в территориальных органах ФНС и подведомственных организациях.

Кроме того, аудиторам даны пояснения о причинах роста задолженности. Среди причин указаны:

  1. Изменение срока уплаты имущественных налогов в отношении физических лиц с 1 октября на 1 декабря.
  2. Перенос в 14 регионах сроков начисления пеней на сумму недоимки по налогу на имущество с 1 декабря 2016 года на 1 мая 2017 года. Значительная часть суммы, недополученной по итогам 2016 года, уже уплачена и будет учтена в 2017 году.
  3. Рост задолженности вследствие ликвидации теневых схем уклонения от уплаты налогов. По итогам налоговых проверок в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Ярославской области доначислены значительные суммы акцизов крупным производителям. Согласно данным статистической налоговой отчетности 4-НМ доля задолженности акцизов на спирт, спиртосодержащую и алкогольную продукцию по этим трем регионам в 2016 году в общей сумме задолженности по указанной продукции составила 95,6 млрд. рублей или 55,9%, в том числе, по Кабардино-Балкарии сумма задолженности наибольшая - 39,7 млрд. рублей (41,6%).

В материалах ФНС отмечено, что по результатам выездных и камеральных проверок в бюджетную систему дополнительно поступило 214, 4 млрд. рублей, на 17% больше, чем в 2015 году (на 30,7 млрд. рублей). В результате принудительных мер в бюджет Российской Федерации в 2016 году, как отмечалось по результатам проверки Счетной палаты, поступило 682 млрд. рублей, что на 12,7% больше уровня 2015 года.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной
 
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