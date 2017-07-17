Налоговики исправились и отчитались Счетной палате

Федеральная налоговая служба отчиталась перед Счетной палатой об устранении выявленных аудиторами нарушений.

Напомним, что по итогам аудиторской проверки сводная бюджетная отчетность ФНС России за 2016 г. была признана недостоверной.

В частности, налоговая служба сообщила, что в 2016-2017 гг. был осуществлен комплекс мер, направленных на минимизацию нарушений в области оформления имущественных и земельно-правовых отношений в территориальных органах ФНС и подведомственных организациях.

Кроме того, аудиторам даны пояснения о причинах роста задолженности. Среди причин указаны:

Изменение срока уплаты имущественных налогов в отношении физических лиц с 1 октября на 1 декабря. Перенос в 14 регионах сроков начисления пеней на сумму недоимки по налогу на имущество с 1 декабря 2016 года на 1 мая 2017 года. Значительная часть суммы, недополученной по итогам 2016 года, уже уплачена и будет учтена в 2017 году. Рост задолженности вследствие ликвидации теневых схем уклонения от уплаты налогов. По итогам налоговых проверок в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Ярославской области доначислены значительные суммы акцизов крупным производителям. Согласно данным статистической налоговой отчетности 4-НМ доля задолженности акцизов на спирт, спиртосодержащую и алкогольную продукцию по этим трем регионам в 2016 году в общей сумме задолженности по указанной продукции составила 95,6 млрд. рублей или 55,9%, в том числе, по Кабардино-Балкарии сумма задолженности наибольшая - 39,7 млрд. рублей (41,6%).

В материалах ФНС отмечено, что по результатам выездных и камеральных проверок в бюджетную систему дополнительно поступило 214, 4 млрд. рублей, на 17% больше, чем в 2015 году (на 30,7 млрд. рублей). В результате принудительных мер в бюджет Российской Федерации в 2016 году, как отмечалось по результатам проверки Счетной палаты, поступило 682 млрд. рублей, что на 12,7% больше уровня 2015 года.