Бухгалтеры & инспекторы ФНС: давайте жить дружно

На минувшей неделе одна из наших читательниц создала на форуме тему с гневным названием «Вам не кажется, что налоговая озверела?». Обсуждение набирает обороты и на 4-ой странице даже начало приобретать политический оттенок.

Напомним, речь идет о все нарастающем количестве требований, которые сплошным потоком поступают налогоплательщикам, а также об их сомнительном содержании, вводящем бухгалтеров в недоумение.

Между тем хотелось бы отметить, справедливости ради, что существует мнение и в защиту налоговиков. Его в вышеназванной теме высказала одна из наших давних читательниц.

Я заметила, что процентов 90-95 требований вполне правомерны.

А вот бухгалтеры часто не понимают о чем там речь))

Так справедливости ради - инспектор ли виноват в этом?

Из огромного количества требований, которые я видела, только одно было сомнительным (про долю вычетов НДС), и одно ошибочным. Инспектор извинился!

* Я вот думаю, если к налоговым инспекторам относится по-человечески, то может и работать будет легче, а?

- Mmmaximmm

В общем, как говорил герой известного детского мультфильма: «Ребята, давайте жить дружно!»