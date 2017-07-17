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Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!

17.07.17 14:22

В группе «Красный уголок бухгалтера»  в Фейсбук пользователь предостерегает от нового вида «развода» для бухгалтеров.

В Краснодаре мошенники пытаются нажиться на бухгалтерах.

Раздается телефонный звонок, по ту сторону провода телефона - мужчина, армянин. Начинает рассказывать, что ему нужен бухгалтер. Рассказывает, что будут заниматься фасовкой круп и потом оптовая торговля. Сотрудники - 7 человек, все на МРОТ. Уточняю налогообложение, говорит УСН - 6%. Далее обсуждаем условия работы: в офис приходить совсем не надо, документы подвезут сами, в назначенное мной место. И внимание - заработная плата 30 000 рублей. Говорит, что руководство из Ростова и завтра приедут, а сегодня настойчиво предлагает встретиться.
- Любовь Шейко

На вопрос о том, кто рекомендовал, мужчина ответил, что ищет бухгалтера без рекомендации. И нашел телефон через охранника одной из компаний, где работает подписчица «Красного уголка бухгалтера». Причем, охранник подтвердил, что телефон у него брали.

О времени встречи мужчина согласился договориться только вечером.

Начал задавать вопросы про мужа. Вопросов пять задал. Говорю, что муж адекватный и на поздний звонок нормально отреагирует. Пожалела о положительных характеристиках мужа, надо было сказать, что муж - псих. На этом бы и попрощались. Но здесь у этого Михаила (так он представился) возникает личная просьба: говорит, что остановился в гостинице, и ему не хватает 500 рублей, просит занять до завтра.
- Любовь Шейко

На 500 руб. наша отзывчивая подписчица не согласилась, но вот 300 руб. перевести решила. Правда, как настоящий бухгалтер, решила проверить организацию и позвонила знакомой.

Этим временем набираю знакомую и прошу быстро пробить организацию. Название ООО "Асон-Дон". Он слышит разговор, начинает нервничать, уточняет, что это я делаю. Говорю, сейчас проверю существует ли такая организация, правильно ли мне называете директора и вообще в каком она состоянии. Здесь, этот Михаил начинает на повышенных тонах говорить, что ж я за 300 рублей себя неприлично веду. Я говорю, что я бухгалтер. И мне важно все проверить. Сказал, что ничего не надо пробивать, и денег не надо и очень быстро пошел. Проверила ООО "Асон -Дон", прекратили деятельность в 2011г.
- Любовь Шейко

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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