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Минтруд озвучил требования к фирмам, желающим проводить СОУТ

17.07.17 16:19

Минтруд сегодня опубликовали информацию для юридических лиц, претендующих на регистрацию в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда.

У таких компаний существует необходимость соответствия испытательных лабораторий данных юридических лиц требованиям законодательства о специальной оценке условий труда.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599 утверждены Правила допуска организаций к деятельности по проведению СОУТ, их регистрации в Реестре, приостановления и прекращения деятельности по проведению СОУТ, а также формирования и ведения реестра таких организаций.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 5 Правил в заявлении о регистрации в Реестре должны содержатся, в том числе, сведения о наличии в качестве структурного подразделения испытательной лаборатории (центра).

Организация, проводящая СОУТ, должна иметь в наличии в качестве структурного подразделения испытательную лабораторию (центр), которая аккредитована национальным органом по аккредитации и областью аккредитации которой является проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса.

Законом предусмотрена обязанность испытательной лаборатории (центра) проводить исследования (измерения) напряженности переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Герц) и напряженности переменного магнитного поля электромагнитных излучений радиочастотного диапазона.

Однако в некоторых случаях представленная юридическим лицом область аккредитации испытательной лаборатории не предусматривает возможность проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Герц) и напряженности переменного магнитного поля электромагнитных излучений радиочастотного диапазона в установленных гигиеническими нормативами диапазонах (ПДУ).

Таким образом, юрлицу может быть отказано во внесении в Реестр, так как область аккредитации испытательной лаборатории (центра) не соответствует требованиям законодательства о СОУТ.

При этом юрлицо вправе после устранения замечаний повторно подать заявление в Минтруд на регистрацию в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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