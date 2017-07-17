Данные для расчета коэффициента НДПИ за июнь 2017 года
17.07.17 17:25
ФНС России сообщила значение коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть (Кц), за июнь 2017 года, применяемого в целях расчета НДПИ при добыче нефти.
Средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья – 45,41 долл. США за баррель («Российская газета» от 14.07.2017 № 154 (7320).
Среднее значение курса доллара США к рублю, устанавливаемого ЦБ РФ за все дни налогового периода – 57,8311; значение коэффициента Кц – 6,7381.