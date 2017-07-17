Клерк.Ру
 

Данные для расчета коэффициента НДПИ за июнь 2017 года

17.07.17 17:25

ФНС России сообщила значение коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть (Кц), за июнь 2017 года, применяемого в целях расчета НДПИ при добыче нефти.

Средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья – 45,41 долл. США за баррель («Российская газета» от 14.07.2017 № 154 (7320).

Среднее значение курса доллара США к рублю, устанавливаемого ЦБ РФ за все дни налогового периода – 57,8311; значение коэффициента Кц – 6,7381.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
В Госдуму внесен законопроет об индексации акцизов и расчете НДПИ
 
Бухгалтерские новости
 
Утверждена новая декларация по налогу на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции
 
Бухгалтерские новости
 
При заполнении расчета регулярных платежей за пользование недрами печать использовать необязательно
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
5
Мнения71
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «О чем мечтает каждый бухгалтер? Я знаю»
18:08
Клерк
StudentNo2 прокомментировал материал «Смеси для кальянов могут оказаться под запретом»
17:56
Аноним прокомментировал материал «Смеси для кальянов могут оказаться под запретом»
17:12
Аноним прокомментировал материал «Рекламу по воскресеньям на ТВ могут отменить»
16:53
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Ликвидация юрлица и прекращение деятельности ИП: пошаговые схемы с образцами заявлений»
16:48
Аноним прокомментировал материал «Погубят ли онлайн-кассы малый и средний торговый бизнес в России»
16:47
Клерк
YUM прокомментировал материал «Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?»
16:36
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии»
16:14
Клерк
StudentNo2 прокомментировал материал «Рекламу по воскресеньям на ТВ могут отменить»
16:00
Аноним прокомментировал материал «80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии»
15:32
Клерк
msw прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
14:53
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
14:45
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы с 2017 года: знакомимся с изменениями»
14:06
Клерк
Sigma_21 прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
14:04
Клерк
rcnrcn прокомментировал материал «Как из «плохой» справки о состоянии расчётов с бюджетом сделать «хорошую»: инструкция для бухгалтеров и юристов»
14:04
Аноним прокомментировал материал «Верховный Суд признал предпринимательством продажу недвижимости, приобретенной до регистрации ИП»
13:45
Клерк
Солнышко прокомментировал материал «Верховный Суд признал предпринимательством продажу недвижимости, приобретенной до регистрации ИП»
13:41
Аноним прокомментировал материал «Как из «плохой» справки о состоянии расчётов с бюджетом сделать «хорошую»: инструкция для бухгалтеров и юристов»
13:36
Клерк
rcnrcn прокомментировал материал «Как из «плохой» справки о состоянии расчётов с бюджетом сделать «хорошую»: инструкция для бухгалтеров и юристов»
13:33
Клерк
bestiya7460 прокомментировал материал «Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии»
12:48
Клерк
bestiya7460 прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
12:44
Аноним прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
12:40
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
12:29
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
12:24
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
12:17
Аноним прокомментировал материал «Почему Газпром дешевле Apple?»
12:05
Аноним прокомментировал материал «Покупки в иностранных интернет-магазинах могут обложить НДС по ставке 18%»
11:57
Аноним прокомментировал материал «Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии»
11:57
Аноним прокомментировал материал «Имущество, приобретенное военнослужащим по госпрограмме, не будет считаться совместно нажитым»
11:47
Аноним прокомментировал материал «ЦБ попросит операторов информировать банки о замене sim-карт клиентов»
11:44
Клерк
mityai прокомментировал материал «Турецкие отельеры призвали не раздувать скандалы из-за мелких краж в отелях»
11:34
Клерк
MissCherie прокомментировал материал «Обязан ли работодатель подавать сведения об открытых вакансиях в Центр занятости?»
11:25
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Отчетность за полугодие и озверевшая налоговая. Налоговые требования. Гнев бухгалтеров»
11:16
Клерк
Татьяна- Васильевна прокомментировал материал «Отчетность за полугодие и озверевшая налоговая. Налоговые требования. Гнев бухгалтеров»
11:04
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Вознаграждение агенту не уменьшает доходы принципала на УСН»
11:00
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Срочная новость: курортный сбор прошел второе чтение в Думе. Рассказываем все про новый «налог»»
10:58
еще
 