Данные для расчета коэффициента НДПИ за июнь 2017 года

ФНС России сообщила значение коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть (Кц), за июнь 2017 года, применяемого в целях расчета НДПИ при добыче нефти.



Средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья – 45,41 долл. США за баррель («Российская газета» от 14.07.2017 № 154 (7320).



Среднее значение курса доллара США к рублю, устанавливаемого ЦБ РФ за все дни налогового периода – 57,8311; значение коэффициента Кц – 6,7381.