Неналоговые платежи компаний отрегулируют

Минфин опубликовал проект федерального закона "О регулировании обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Упорядочить неналоговые платежи, количество которых растет с каждым годом, поручил глава Правительства Дмитрий Медведев. Процесс установления и изменения таких платежей зачастую носит несистемный и непредсказуемый характер, что негативно влияет на деловой климат и снижает стимулы к добросовестному выполнению обязательств перед государством, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Перечень обязательных платежей, на которые будет распространятся действие нового закона, будет утверждаться федеральными законами, законами субъектов РФ и правовыми актами представительных органов муниципального образования. Предусмотрено ведение реестров таких платежей.

Введение новых или изменение действующих обязательных платежей допускается не ранее 1 января года, следующего за годом принятия утверждающих их нормативных актов, но не ранее шести месяцев со дня официального опубликования этих актов.

В проекте указаны права и обязанности плательщиков и органов (организаций), осуществляющих администрирование обязательных платежей. В частности, в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты платежей.