Если сотрудников больше 100, ЕНВД применять можно до 2020 года. Но не всем

Накануне в Госдуму поступил законопроект № 227534-7, который предполагает сохранение действующего порядка применения ЕНВД организациями потребкооперации.

В настоящее время организации потребительской кооперации, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Законом РФ от 19 июня 1992 года N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации", а также хозяйственные общества, единственными учредителями которых являются потребительские общества и их союзы, могут не применять ограничение по численности сотрудников (100 человек), установленное пп.1 п.2.2 ст.346.26 НК РФ.

Однако это послабление действует только до 31 декабря 2017 года. Таким образом, с 01.01.2018 организации потребкооперации с численностью более 100 человек не смогут применять ЕНВД.

По мнению авторов законопроекта, это резко ухудшит конкурентоспособность кооперативных организаций на потребительском рынке, что неизбежно приведет к закрытию ряда предприятий розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания, сокращению социальной деятельности потребительской кооперации на селе. Кроме того, предприятия потребкооперации будут вынуждены поднять цены на товары, что для обслуживаемых ими малообеспеченных слоев сельского населения будет крайне чувствительно и может спровоцировать рост социальной напряженности на селе, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Так как применение ЕНВД продлили до 2020 года, проектом предлагается продлить срок неприменения ограничения по средней численности работников (не более 100 человек) в отношении организаций потребительской кооперации также до 2020 года.