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С мая 2018 командировки в четыре региона России будут обходиться дороже

18.07.17 13:14

Командированному сотруднику (само собой за счет компании-работодателя) придется заплатить по 50 рублей за каждый день пребывания в курортном регионе. Но это только в 2018 году. Потом сумма сбора может возрасти и до 100 рублей в день, если так решат местные власти.

Завтра состоится третье чтение законопроекта о курортном сборе и сомнений в том, что закон будет принят, практически нет. Взиматься сбор будет с 1 мая 2018 года в четырех субъектах страны - Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Мы же предлагаем вам ознакомиться с будущим законом в статье на нашем сайте «Срочная новость: курортный сбор прошел второе чтение в Думе. Рассказываем все про новый «налог».

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