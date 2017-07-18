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Сколько самозанятых зарегистрировалось за полгода

18.07.17 16:15

За полгода самозанятые граждане, для которых введены двухлетние налоговые каникулы, подали в ФНС всего лишь 213 заявлений о регистрации.

Такую статистику привела в Госдуме председатель Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе парламентских слушаний, касающихся Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

"Реализуемые законодательные новации по добровольной регистрации посредством подачи уведомлений от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в налоговую службу пока не дают эффекта", - считает глава аудиторского ведомства.

Из-за завышенного расчета численности неработающего населения на бюджеты регионов  возлагается дополнительная финансовая нагрузка при расчете параметров Фонда обязательного медицинского страхования.

Напомним, что за неработающих граждан в бюджет ФОМС платят регионы. С учетом индексации размера платежа нагрузка на региональные бюджеты возрастет на 50 млрд руб.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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