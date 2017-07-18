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Электронный листок нетрудоспособности избавит от поддельных больничных

18.07.17 16:49

За 6 месяцев текущего года специалистами Тюменского регионального отделения ФСС выявлено 17 поддельных листков нетрудоспособности, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большая часть поддельных больничных были оплачены работодателями и выявлены инспекторами во время выездных проверок страхователей. Если подделки выявлены в ходе проверок организаций, то организация несет большие потери, так как ФСС отказывает в возмещении таких расходов.

«Шесть лет назад, с 1июля 2011 года был введен обновлённый бланк листка нетрудоспособности, который имел более 11 степеней защиты. Но, не смотря на это, подделок не стало меньше. А за последние три года только увеличилось. Мастерство изготовителей фальшивых бланков только ежегодно растет»,- пояснили в ФСС - Поэтому мы надеемся, что с введением электронного листка нетрудоспособности, подделки исключатся».

Напомним, с 1 июля с письменного согласия пациента листок нетрудоспособности может быть оформлен в электронном виде.

Это большой плюс для всех работодателей, считают в ФСС. Поскольку номер такого документа уникальный для всей России, запрашивается медицинской организацией из защищенной информационной системы Фонда социального страхования РФ. А самое главное, легитимность такого «больничного» будет подтверждаться усиленной квалифицированной электронной подписью врача и медучреждения. Больше не будут вызывать сомнения отсутствие водяных знаков на бланке, отличия в цвете и качестве бумаги от оригинальных листков.

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