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Бухгалтеров притесняют. А не создать ли им свой профсоюз?

19.07.17 11:17

Накануне на нашем форуме разгорелась дискуссия на тему защиты интересов бухгалтеров, которые все чаще становятся «крайними». Главбухов обвиняют в налоговых преступлениях, когда даже их руководителям удается выйти сухими из воды.

Директор ничего не знал, не видел, это все главбух сама придумала, сама сделала, сама экономила деньги компании, оптимизируя налоги. Все ради собственной выгоды. С нее и спрос…

А вот был бы у нас профсоюз, такие вакханалии в отношении главбухов было бы проворачивать сложнее.
сколько в РФ бухгалтеров? говорят 3 млн.
Профсоюз был бы серьезной силой
- Mmmaximmm

Между тем участники обсуждения скептически отнеслись к этой идее.

и что? собирали бы с бухгалтеров лишнюю копеечку "на пропой души"
Шурочка (профсоюзный деятель из "Служебного романа") кинулась бы с перебинтованными бутылками с коктейлем Молотова на амбразуру Верховного Суда? или заколола бы вилкой Ген Прокурора?
а кто такие профсоюзы, я к сожалению, так и не понял В ПРИНЦИПЕ
единственное что я увидел - это собрать с каждого по рубчику, ну и к НовГоду/ВосьмойМарте вернуть по копейке
- Arhimed0

Однако существует и другое мнение. Высказываясь в защиту идеи о бухгалтерском профсоюзе, участники обсуждения привели в пример профсоюз авиационных диспетчеров России, а также упомянули о борьбе профсоюзов Америки.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Об ответственности главбухов».

«Клерк», со своей стороны, решил провести опрос на эту тему, в котором приглашаем вас принять участие.

Нужен ли бухгалтерам свой профсоюз?

Ключевые слова: главбух, профсоюз

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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