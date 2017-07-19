Внебюджетные фонды недовольны льготами по страховым взносам

Из-за льгот работодателям страдает бюджет соцфондов. Причиной несбалансированности бюджетов внебюджетных фондов стали льготы по ставкам тарифов страховых взносов.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на парламентских слушаниях в Госдуме. Он напомнил, что из-за льготных ставок тарифов страховых взносов во внебюджетные фонды поступает меньше средств, а выпадающие доходы фондов компенсируются из федерального бюджета.

«Мы устанавливаем льготы, страховые тарифы недоплачиваются по стандартной ставке во внебюджетные фонды, но мы же должны платить пенсии, должны обеспечивать права, поэтому мы обязаны это все финансировать из федерального бюджета. Не было бы льгот, не было бы финансирования из федерального бюджета, и Пенсионный фонд и Фонд социального страхования были бы полностью сбалансированы», — заявил Топилин в ходе выступления в парламентских слушаниях в Госдуме.

Он выступил против снижения ставок страховых взносов, пишет RNS.



«Нам представляется, что говорить о снижении ставок, уменьшении ставок — это не совсем верно, наоборот, надо поддерживать страховую природу этих фондов», — добавил Топилин.