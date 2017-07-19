От лица налоговиков звонят мошенники: инструкция, как обезопаситься

Федеральная налоговая служба предупреждает о появлении мошенников, обзванивающих граждан от имени ведомства. Случаи зафиксированы в нескольких регионах, звонки же поступают в основном из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Республики Татарстан.

Мошенники обзванивают налогоплательщиков, и автоответчик сообщает, что у гражданина есть налоговая задолженность или отсутствует декларация о доходах. Во всех случаях сообщалось о штрафных санкциях. При обратном звонке у абонентов списываются деньги с телефонного счета.

ФНС России обращает внимание, что налоговые органы не обзванивают налогоплательщиков в автоматическом режиме. Всё информирование осуществляется исключительно на официальном сайте www.nalog.ru и в операционных залах налоговых инспекций. Кроме того, получить необходимую консультацию, в том числе по налоговой задолженности можно по телефону Контакт-центра 8-800-222-22-22. Уведомления о задолженности направляются налогоплательщику Почтой России или в электронном виде с помощью Личного кабинета налогоплательщика.



При поступлении звонков от неизвестных абонентов, тем более с других регионов, не совершайте ответных звонков. В случае возникновения вопросов за всеми разъяснениями необходимо обращаться в территориальные налоговые органы.