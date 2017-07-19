Клерк.Ру
 

Страховые взносы могут вырасти

19.07.17 13:27

Компании и ИП, которые не проводят диспансеризацию своим сотрудникам, возможно, будут платить страховые взносы на обязательное медицинское страхование по повышенным тарифам.

Как сообщил «Клерку» источник, близкий к Минздраву, сейчас в ведомстве прорабатываются варианты развития такого сценария. В будущем определят сроки и размеры повышения взносов.

По мнению Минздрава, повышать взносы нужно из-за того, что непрошедшие диспансеризацию граждане потом тратят деньги государства на лечение. 

 

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