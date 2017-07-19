Страховые взносы могут вырасти
19.07.17 13:27
Компании и ИП, которые не проводят диспансеризацию своим сотрудникам, возможно, будут платить страховые взносы на обязательное медицинское страхование по повышенным тарифам.
Как сообщил «Клерку» источник, близкий к Минздраву, сейчас в ведомстве прорабатываются варианты развития такого сценария. В будущем определят сроки и размеры повышения взносов.
По мнению Минздрава, повышать взносы нужно из-за того, что непрошедшие диспансеризацию граждане потом тратят деньги государства на лечение.