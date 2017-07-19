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Сведения о банковских счетах должника получайте в налоговой по месту его учета

19.07.17 16:12

Для оперативного получения сведений о банковских счетах должника, необходимо обращаться в налоговый орган по месту его постановки на учет.

Работники Ставропольской МИФНС № 11 жалуются на то, что им приходится  перенаправлять запросы в другие налоговые органы, поскольку данная инспекция не уполномочена предоставлять данные о банковских счетах, она занимается только вопросами госрегистрации.

Налоговый орган по месту постановки на учет можно определить с помощью сервисов «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» и «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», размещённых на Интернет-сайте ФНС России в разделе «Электронные сервисы».

Направляя запрос, взыскатель должен подтвердить свои права на получение указанных сведений. Для этого необходимо предъявить в налоговый орган подлинник или заверенную копию исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению. Копия исполнительного может быть заверена нотариусом или судом, выдавшим взыскателю исполнительный лист.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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