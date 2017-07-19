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Многочисленные изменения по налогам: Президент подписал пакет поправок в НК

19.07.17 14:19

Сегодня на сайте Кремля опубликован целый ряд документов, подписанных Президентом, в том числе по внесению изменений в НК РФ.

Рассказываем про изменения.

Так, в частности, согласно поправкам в ст.149 НК освобождаются от обложения НДС операции по реализации услуг по передаче протезно-ортопедических изделий, сырья и материалов для их изготовления и полуфабрикатов к ним, имеющих соответствующее регистрационное удостоверение, по договорам финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа. Кроме того, освобождаются от НДС услуги по реализации входных билетов и абонементов на посещение океанариумов.

Поправками в ст. 55 НК (Федеральный закон №173-ФЗ от 18.07.17) уточняется порядок определения начала и окончания налогового периода при создании организации (регистрации ИП) и прекращении деятельности организации (ИП).

Внесены изменения в главу 25 НК: организациям, осуществляющим туристско-рекреационную деятельность на территории ДФО, предоставляется право применять налоговую ставку по налогу на прибыль организаций в размере 0% за налоговые периоды с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Федеральный закон от 18.07.2017 № 166-ФЗ предусматривает дополнить перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, доходами в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года в ходе проведённой налогоплательщиком в этот период инвентаризации имущества и имущественных прав. В перечень расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, расходы, связанные с уплатой страховых взносов.

Поправки внесены и в первую часть НК, а именно устанавливаются пределы осуществления налогоплательщиком прав и обязанностей по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора и страховых взносов. В частности, не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учёте либо налоговой отчётности налогоплательщика.

Вместе с тем предусматривается, что налогоплательщик имеет право уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога при соблюдении следующих условий:

  • основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачёт (возврат) суммы налога;
  • обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключённого с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону.
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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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