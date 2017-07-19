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Закон о курортном сборе принят. Готовьте денежки

19.07.17 15:04

Курортный сбор будет введен с 1 мая 2018 года. Сегодня Госдума приняла закон в третьем, окончательном, чтении.

Эксперимент по взиманию курортного сбора будет проведен в четырех регионах: Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях и в Республике Крым. Точный размер сбора пока неизвестен, поскольку будет устанавливаться на региональном уровне, но в 2018 году он не может составлять более 50 рублей за сутки пребывания на курорте. С 2019 года потолок сбора поднимется до 100 рублей.

Подробно о сборе мы писали в статье "Рассказываем все про новый «налог».

 

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