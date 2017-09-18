Почему 778 человек следят за «Клерком» в Telegram
18.09.17 13:39
537
Пять месяцев назад «Клерк» научился писать новости для бухгалтеров в мессенджере Telegram. Сейчас канал читают 778 подписчиков.
Его подписчики несколько раз в день первыми получают уведомления о самых важных новостях и статьях о налогах и бухгалтероском учете.
Я слежу за новостями «Клерка» в Telegram. Люблю Telegram за оперативность, скорость, ненавязчивость и страндартный интерфейс.
— Борис Мальцев, руководитель «Клерка»
Чтобы подписаться на канал «Клерка», пользователям Telegram достаточно перейти по ссылке или набрать @klerkonline в поиске мессенджера.
Не забывайте следить за нами в соцсетях «ВКонтакте», «Твиттер» и «Фейсбук».
А чего то по ссылке мне выдало: невозможно по такому адресу..может вам прогу надо установить к-то...Ничего не поняла.