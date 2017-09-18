Почему 778 человек следят за «Клерком» в Telegram

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Пять месяцев назад «Клерк» научился писать новости для бухгалтеров в мессенджере Telegram. Сейчас канал читают 778 подписчиков.

Его подписчики несколько раз в день первыми получают уведомления о самых важных новостях и статьях о налогах и бухгалтероском учете.

Я слежу за новостями «Клерка» в Telegram. Люблю Telegram за оперативность, скорость, ненавязчивость и страндартный интерфейс.

— Борис Мальцев, руководитель «Клерка»

Чтобы подписаться на канал «Клерка», пользователям Telegram достаточно перейти по ссылке или набрать @klerkonline в поиске мессенджера.

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