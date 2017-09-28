Вы пропустили главные новости дня по налогам
Важная информация для тех, кто хочет каждый день получать краткий обзор бухгалтерских статей и новостей.
Уже больше четырех с половиной тысяч человек (и это только за месяц!) подписались на самую краткую ежедневную газету о налогах «Ночной бухгалтер». Каждый день число подписчиков увеличивается. Но вот проблема: некоторые из тех, кто подписался, не подтвердил подписку. А значит, наша полезная рассылка им не приходит.
Как подтвердить подписку на «Ночной бухгалтер»?
Это просто. Письмо для подтверждения пришло вам от отправителя «Клерк.ру».
Возможно (если у вас почта Gmail), письмо ушло в папку «Промоакции». Проверьте ее.
Еще можно заглянуть в папку «Спам». Вдруг почтовый сервер отправил письмо для подтверждения туда.
Ждем вас.
А по пятницам у нас необычные пятничные рассылки. Какая будет завтра — пока секрет.
Аноним, Вы писали:
Добрый день. Можно с Вами как-то связаться, что бы уточнить детали, т.к. поймать этот баг на более чем 1,5 десятков различных устройств мы не смогли.
Как вариант, у Вас отключены куки в браузере или включен режим "инкогнито". В этом случае при каждом заходе, сайт Вас не "узнает" и заново предлагает форму подписки.
Жалобу на маленький крестик приняли.
Аноним, Вы писали:
Вы бы не могли написать мне на davidoff@iprojects.ru
Наши разработчики на Ваш email Вам зададут нужные им вопросы про версию браузера и про куки и где это можно посмотреть. Без ответа на эти вопросы нам не удается поймать багу.