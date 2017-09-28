Вы пропустили главные новости дня по налогам

1713 5

Важная информация для тех, кто хочет каждый день получать краткий обзор бухгалтерских статей и новостей.

Уже больше четырех с половиной тысяч человек (и это только за месяц!) подписались на самую краткую ежедневную газету о налогах «Ночной бухгалтер». Каждый день число подписчиков увеличивается. Но вот проблема: некоторые из тех, кто подписался, не подтвердил подписку. А значит, наша полезная рассылка им не приходит.

Как подтвердить подписку на «Ночной бухгалтер»?

Это просто. Письмо для подтверждения пришло вам от отправителя «Клерк.ру».

Возможно (если у вас почта Gmail), письмо ушло в папку «Промоакции». Проверьте ее.

Еще можно заглянуть в папку «Спам». Вдруг почтовый сервер отправил письмо для подтверждения туда.

Ждем вас.

А по пятницам у нас необычные пятничные рассылки. Какая будет завтра — пока секрет.