Клерк.Ру
 
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Вы пропустили главные новости дня по налогам

28.09.17 09:23
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Важная информация для тех, кто хочет каждый день получать краткий обзор бухгалтерских статей и новостей.

Уже больше четырех с половиной тысяч человек (и это только за месяц!) подписались на самую краткую ежедневную газету о налогах «Ночной бухгалтер». Каждый день число подписчиков увеличивается. Но вот проблема: некоторые из тех, кто подписался, не подтвердил подписку. А значит, наша полезная рассылка им не приходит.

Как подтвердить подписку на «Ночной бухгалтер»?

Это просто. Письмо для подтверждения пришло вам от отправителя «Клерк.ру».

авава

Возможно (если у вас почта Gmail), письмо ушло в папку «Промоакции». Проверьте ее.

Еще можно заглянуть в папку «Спам». Вдруг почтовый сервер отправил письмо для подтверждения туда.

Ждем вас.

А по пятницам у нас необычные пятничные рассылки. Какая будет завтра — пока секрет.

Вы что, еще не подписались на «Ночного бухгалтера»? Скорее, мы очень вас ждем.

Узнайте, почему вам нужна самая краткая ежедневная газета о налогах на свете.

 

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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5 мнений
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Аноним
, Санкт-Петербург
Администрация, имейте совесть! Смилуйтесь над теми, кто рассылку читает с мобилы. Спустя пару лет при переходе на страницу перестал активироваться автофокус на поле "поиск". Ура и спасибо! Теперь новая напасть. На каждой странице прямо по середине на треть экрана вылазит предложение подписаться на ночной бухгалтер. Причем это окно с малюсеньким крестиком на закрытие и попасть по нему получается с 5-10 раза. Из новости в новость изо дня в день из недели в неделю. Или уберите его совсем в мобильной версии или сделайте там нормальную кнопку для закрытия.
Клерк
davidoff1
, Санкт-Петербург

Аноним, Вы писали:

Администрация, имейте совесть! Смилуйтесь над теми, кто рассылку читает с мобилы. Спустя пару лет при переходе на страницу перестал активироваться автофокус на поле "поиск". Ура и спасибо! Теперь новая напасть. На каждой странице прямо по середине на треть экрана вылазит предложение подписаться на ночной бухгалтер. Причем это окно с малюсеньким крестиком на закрытие и попасть по нему получается с 5-10 раза. Из новости в новость изо дня в день из недели в неделю. Или уберите его совсем в мобильной версии или сделайте там нормальную кнопку для закрытия.

 Добрый день. Можно с Вами как-то связаться, что бы уточнить детали, т.к. поймать этот баг на более чем 1,5 десятков различных устройств мы не смогли. 

Как вариант, у Вас отключены куки в браузере или включен режим "инкогнито". В этом случае при каждом заходе, сайт Вас не "узнает" и заново предлагает форму подписки.

Жалобу на маленький крестик приняли.

Клерк
davidoff1
, Санкт-Петербург

Аноним, Вы писали:

Девайс андроид. Экран 5,5" разрешение 1920х1080. просматриваю в обычном режиме, не в инкогнито. На почту почту форум-админ отправил скриншот.

 Вы бы не могли написать мне на davidoff@iprojects.ru

Наши разработчики на Ваш email Вам зададут нужные им вопросы про версию браузера и про куки и где это можно посмотреть. Без ответа на эти вопросы нам не удается поймать багу.

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