Что Минфин сказал про взносы с зарплаты дистанционного работника
Если российская организация оплачивает труд российского гражданина, осуществляющего дистанционную работу в другом государстве, надо платить страховые взносы. Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-15-06/51036 от 09.08.2017.
Российские граждане являются застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования РФ.
Таким образом, в случае если российская организация производит выплаты и вознаграждения российскому гражданину, состоящему с ней в трудовых отношениях или заключившему гражданско-правовой договор на выполнение работ, оказание услуг, то суммы таких выплат и вознаграждений (за исключением поименованных в статье 422 НК) независимо от места деятельности указанного работника российской организации подлежат обложению страховыми взносами.
Он от не перестал быть гражданином РФ. 180 дней - это тема про НДФЛ.