Принять к вычету НДС без счета-фактуры нельзя
13.09.17 13:47
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Принятие к вычету сумм НДС заказчиком в отношении работ, признанных выполненными по решению суда, без наличия счетов-фактур, выставленных подрядчиком, НК не предусмотрено.
Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-07-11/53086 от 18.08.2017.
Чиновники напомнили, что на основании пункта 1 статьи 169 НК счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав сумм НДС к вычету.