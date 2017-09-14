Включать ли в расходы ГСМ при компенсации за использование авто сотрудника?

498

Сотруднику возмещают стоимость ГСМ на авто, за использование которого он получает компенсацию. Но включить в расходы ГСМ нельзя, утверждает Минфин в письме № 03-03-06/1/52036 от 14.08.2017.

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 264 НК к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся, в частности, расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей в пределах норм. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2002 N 92 утверждены такие нормы.

Таким образом, налогоплательщик вправе учесть в расходах для целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций компенсацию работнику за использование для служебных поездок личного легкового автомобиля в пределах установленных норм.

Поскольку в размерах вышеуказанных компенсаций, установленных законодательством, учтено возмещение затрат, возникающих в процессе эксплуатации автомобилей (износ, ГСМ, ремонт), стоимость ГСМ, возмещаемая организацией сотрудникам, использующим личный автомобиль в служебных целях, не может быть повторно включена в состав расходов, т.е. помимо сумм компенсаций, выплачиваемых работникам организации за использование личных автомобилей в служебных целях.