Как посчитать НДФЛ при реализации паев ПИФа

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Налогоплательщик имеет право на получение инвестиционного налогового вычета в размере положительного финансового результата, полученного от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, указанных в пп 1 и 2 п 3 ст 214.1 НК и находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет. Это правило применяется к доходам, полученным при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года.

Если ценные бумаги были приобретены в порядке мены, инвестиционный налоговый вычет применяется к доходам от реализации (погашения) указанных ценных бумаг, полученных в результате мены.

В случае приобретения паев ПИФ в порядке обмена (конвертации) одного пая ПИФ на инвестиционные паи другого ПИФ датой приобретения пая, полученного в результате обмена, является дата совершения обмена (конвертации).

Учитывая изложенное, налогоплательщик имеет право на получение инвестиционного налогового вычета при реализации паев ПИФ в случае их приобретения после 1 января 2014 года.

Вместе с тем Минфин в письме № 03-04-06/53833 от 22.08.2017 также указал, что для целей предоставления вычета срок нахождения в собственности инвестиционных паев не прекращается в связи с осуществлением операций обмена (конвертации) при условии, что операции обмена совершались в отношении паев, приобретенных после 1 января 2014 года.

При этом для инвестиционных паев, приобретенных до 1 января 2014 года, срок пребывания в собственности исчисляется с момента осуществления первой операции обмена (конвертации), осуществленной после указанной даты.