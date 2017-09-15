Выплаты временно пребывающим в РФ иностранцам не облагаются взносами
Вознаграждения членам совета директоров - иностранным гражданам, временно пребывающим на территории РФ, не облагаются страховыми взносами. Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/17685@ от 06.09.2017.
Круг лиц, подлежащих обязательному медицинскому страхованию, определен Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ. Иностранные граждане, временно пребывающие в РФ, не подлежат обязательному медицинскому страхованию в РФ и имеют право на бесплатное получение медицинской помощи в рамках добровольного медицинского страхования.
Учитывая, что иностранные граждане, временно пребывающие в РФ, не являются лицами, подлежащими обязательному медицинскому страхованию в РФ, выплаты, производимые в отношении упомянутых лиц, обложению страховыми взносами не подлежат.