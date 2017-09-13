Минфин путается в показаниях: когда зарплата умерших работников облагается взносами

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Суммы выплат и иных вознаграждений, начисленные до даты смерти работника, т.е. когда он являлся застрахованным лицом по обязательному соцстрахованию, признаются объектом обложения страховыми взносами как выплаты в рамках трудовых отношений независимо от даты выплаты указанных сумм после его смерти членам его семьи или лицам, находившимся на иждивении указанного работника на день его смерти.

Такой вывод содержится в письме Минфина от 22.08.2017 N 03-15-07/53912, которое доведено до сведения налоговых органов письмом ФНС № БС-4-11/17463 от 01.09.2017.

К сожалению, в письме не приводится текст вопроса, на который отвечали чиновники. Поэтому не совсем ясно, о каких выплатах идет речь – о зарплате, которая была начислена за месяц, до конца которого сотрудник не дожил, или о зарплате за предыдущие месяцы, которую по каким-то причинам сотрудник не успел получить при жизни.

Отметим, что ранее Минфин придерживался другого мнения по выплатам родственникам умерших сотрудников. Так, в письме № 03-15-06/24374 от 24.04.2017 чиновники заявляли, что взносы платить не надо, так как застрахованное лицо отсутствует и выплаты после смерти работника производятся организацией члену его семьи, который не состоит в трудовых отношениях с данной организацией. Поэтому такие выплаты не подлежат обложению страховыми взносами.