Как получить ИНН

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Налоговики уточняют, как получить ИНН. При приёме на работу нового сотрудника работодатели просят предъявить ИНН. При этом те, кто устраивается на работу впервые (например, выпускники вузов), зачастую не знают свой ИНН. Налоговые органы рекомендуют получить Свидетельство о постановке на учет физлица (свидетельство ИНН) заранее, перед устройством на работу.

Для этого нужно обратиться в любой налоговый орган на территории РФ, обслуживающий физических лиц, независимо от места жительства (места пребывания) физического лица по своему выбору лично или при помощи сервиса «Подача заявления физического лица о постановке на учет».

Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе (форма № 2-2-Учет) также можно направить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. К заявлению должна быть приложена заверенная в нотариальном порядке копия документа (копии документов), удостоверяющего личность физического лица и подтверждающего регистрацию по месту жительства.

Срок выдачи ИНН составляет 5 рабочих дней. По истечении этого периода свидетельство ИНН будет выдано заявителю лично в налоговом органе или направлено ему по почте заказным письмом, пояснили в УФНС по Курской области. За первоначальное оформление и выдачу свидетельства ИНН госпошлину платить не нужно. За повторную выдачу свидетельства ИНН в случае его утраты взимается госпошлина в размере 300 руб.

За выдачу нового свидетельства ИНН в случаях изменения фамилии, имени, отчества госпошлина не взимается. Узнать свой ИНН можно на сайте ФНС России с помощью сервиса «Узнай ИНН» или на Едином портале государственных услуг с помощью услуги «Узнай свой ИНН» . Для этого достаточно заполнить форму запроса (Ф.И.О., дата рождения, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность).

Сервис обрабатывает запрос и выдает в режиме on-line информацию об ИНН или сведения об его отсутствии.