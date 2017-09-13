Система tax free в России может появиться уже в этом году

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении в России системы tax free.

Проект, внесенный правительством РФ, планируется рассмотреть в первом чтении уже 20 сентября, пишет РИА Новости.

Принятие законопроекта позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, возмещать суммы НДС, уплаченные при приобретении товара в организациях розничной торговли в России, при вывозе этих товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Документ также предусматривает право на вычет сумм НДС, исчисленных налогоплательщиками — организациями розничной торговли, по товарам, реализованным таким физическим лицам. Помимо этого, устанавливается нулевая ставка НДС в отношении услуг организаций по выплате сумм НДС таким физлицам и определяется перечень документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности такой ставки.