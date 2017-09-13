Инспекторы ФНС выходят на улицы

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Сотрудникам ИФНС №8 по Республике Крым дано поручение осмотреть две улицы в Ялте. Документом поделилась участница нашей группы в Фейсбуке.

Из поручения следует, что налоговики должны осмотреть помещения, расположенные на этих улицах, опросить их собственников и сотрудников, работающих в этих зданиях.

Кроме того, инспекторы будут проверять наличие документов на право заниматься предпринимательской деятельностью, договоры аренды, трудовые договоры с работниками.

«Все это мы уже проходили», - комментируют участники обсуждения. Коллеги поясняют, что таким образом ИФНС выявляет компании, ведущие деятельность не по заявленному адресу.

Кроме того, могут быть обнаружены случаи ведения предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП. Ранее УФНС региона уже отчитывалась о работе, проделанной в этом направлении.