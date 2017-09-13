Инспекторы ФНС выходят на улицы
Сотрудникам ИФНС №8 по Республике Крым дано поручение осмотреть две улицы в Ялте. Документом поделилась участница нашей группы в Фейсбуке.
Из поручения следует, что налоговики должны осмотреть помещения, расположенные на этих улицах, опросить их собственников и сотрудников, работающих в этих зданиях.
Кроме того, инспекторы будут проверять наличие документов на право заниматься предпринимательской деятельностью, договоры аренды, трудовые договоры с работниками.
«Все это мы уже проходили», - комментируют участники обсуждения. Коллеги поясняют, что таким образом ИФНС выявляет компании, ведущие деятельность не по заявленному адресу.
Кроме того, могут быть обнаружены случаи ведения предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП. Ранее УФНС региона уже отчитывалась о работе, проделанной в этом направлении.
У нас в городе куча парикмахеров и маникюрш работает незаконно
Аноним, Вы писали:
По каким правилам? Советник 3 класса публично (с подписью и печатью) продекларировал свое дремучее невежество в налоговом законодательстве - это нормально?
Очень похожую хрень я наблюдал в крыму год назад. Два жлоба с филькиной грамотой, очень похожей на приведенную в заметке, пытались нарубить бабла в месте компактного нахождения нескольких "субъектов предпринимательской деятельности". Были посланы упомянутыми субъектами и слиняли без денег.
Это ещё цветочки... При Андропове на улице останавливали и спрашивали: "Почему не на работе?". Вот это - да! А это - так, буровять...