Рассчитать сумму имущественных налогов можно самостоятельно
1 декабря 2017 года истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2016 год: земельного, транспортного и налога на имущество, напоминает УФНС Новгородской области.
С помощью сайта ФНС России можно заранее спланировать бюджет с учетом предстоящей уплаты налогов. Сервисы-калькуляторы позволяют рассчитать примерную сумму по каждому налогу.
Электронный сервис сайта ФНС России «Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц» позволяет рассчитать сумму земельного налога и налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости.
Для расчета транспортного налога можно воспользоваться сервисом «Калькулятор транспортного налога ФЛ».
Узнать о действующих льготах и ставках по имущественным налогам: по транспортному налогу, земельному и налогу на имущество физических лиц, применяемых в конкретном муниципальном образовании, можно с помощью сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
С помощью онлайн-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги» можно самостоятельно сформировать квитанции на уплату имущественных налогов, а также произвести оплату в данных сервисах.
Помните, что пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» получат уведомление на уплату налогов только в электронном виде, остальные граждане – по почте. При возникновении необходимости в получении документа на бумажном носителе, физическому лицу следует уведомить об этом налоговый орган.
Фактически вынудили подключиться к личному кабинету из-за их ошибок в объектах налогообложения. А теперь и квитанции самим распечатывать или дополнительно заказывать.