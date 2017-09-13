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Налоговики предупреждают о неточностях в уведомлениях

13.09.17 14:18
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Физлица начали получать уведомления на уплату имущественных налогов за 2016 год.

Налоговые органы начисляют все имущественные налоги на основании данных, получаемых из двух источников: ГИБДД (сведения об автомобилях и их владельцах), а также органов, осуществляющих регистрацию иных, кроме автомобильных, транспортных средств (водных, воздушных и др.), и органов Росреестра (данные о владельцах недвижимости).

Если гражданин в уведомлении увидел неточность, он может сообщить налоговикам о ней. К направляемому уведомлению предусмотрена форма заявления налогоплательщика, уточнили в УФНС по Иркутской области.


Кроме того, следует иметь в виду, что порядок предоставления налоговых льгот по имущественным налогам с физлиц носит заявительный характер, и гражданам необходимо самостоятельно представить в налоговый орган соответствующее заявление с приложением подтверждающих документов. При этом если льготы по имущественным налогам были заявлены ранее, и срок действия документов, на основании которых они заявлены, не истек, то повторное обращение в налоговый орган не требуется. При возникновении права на льготу в течение налогового периода (календарного года) перерасчет суммы налога производится с месяца, в котором возникло это право и до окончания действия документа, подтверждающего льготу.


Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов физических лиц, а также платежные документы пользователи «Личного кабинета» получают в электронной форме. Если нужно все-таки получить уведомление на бумажном носителе, то необходимо направить в любой налоговый орган по своему выбору соответствующее уведомление. Также налогоплательщик не получит уведомление, если сумма к уплате составляет меньше 100 рублей. Оно поступит, вероятнее всего в следующем году, когда эта сумма превысит 100 рублей.

 

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