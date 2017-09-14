Когда владельцы имущества не получат уведомление на уплату налогов

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В 2017 году в ряде случаев налоговые уведомления не направлялись владельцам налогооблагаемого имущества, пояснили в УФНС по Республике Саха. https://www.nalog.ru/rn14/news/activities_fts/6974470/

Случаи, при которых уведомление на налоги вам не пришлют:

1) наличие налоговой льготы, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;



2) если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей;



3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России - личный кабинет налогоплательщика и не направил до 01.09.2016 уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.



В иных случаях при неполучении налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством в 2016 году, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения объектов недвижимости либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика.



Напоминаем, что предельный срок уплаты имущественных налогов за 2016 год - не позднее 1 декабря 2017 года.

Налоговые органы призывают исполнить свой гражданский долг по уплате налогов.