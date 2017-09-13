Сколько налогов заплатят подмосковные жители за люксовые авто

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Количество дорогостоящих автомобилей в собственности жителей Подмосковья, по данным налоговых органов Московской области, увеличилось в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 1878 единиц и составило 9214 автомобилей. Автовладельцы заплатят в региональный бюджет транспортный налог за 2016 год в сумме 330,8 млн рублей с учетом повышающего коэффициента, предусмотренного законодательством.

В соответствии с пунктом 2 ст. 362 НК с 1 января 2014 года сумма транспортного налога в отношении легковых автомобилей стоимостью от 3 млн рублей исчисляется с применением повышающих коэффициентов. Они определяются в зависимости от средней стоимости автомобиля и количества лет, прошедших с года его выпуска.

Перечень дорогостоящих автомобилей размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте Министерства промышленности и торговли РФ. Перечень на 2016 год опубликован 26.02.2016. Он содержит 708 марок автотранспортных средств, что на 283 модели автомобилей больше, чем в 2015 году.

УФНС России по Московской области напоминает физическим лицам, что срок уплаты транспортного налога – 1 декабря 2017 года.