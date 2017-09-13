На что снизят НДС до 10%

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Минсельхоз предлагает снизит НДС на продажу плодов, ягод и винограда с 18 до 10%.

Это поможет задаче замещения импортных фруктов и ягод, отметил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе правительственного часа в Госдуме.

«Важно сохранить темпы закладки садов и виноградников, чтобы через пять лет мы смогли заместить импорт основных фруктов: яблок, груш и винограда. Для стимулирования работы в этом направлении нам необходима ваша поддержка. Снижение НДС с 18% до 10% на продажу плодов, ягод и винограда поможет и дальше увеличивать площади и объемы производства», — передает RNS слова Ткачева.

Министр подчеркнул, что еще одним важным для отрасли решением является предоставление права налогоплательщикам единого сельхозналога признаваться плательщиками НДС.

«Мы давно пытаемся уговорить коллег из Минфина поддержать аграриев. Принятие такой поправки позволит сельхозорганизациям, являющимся плательщиками единого сельскохозяйственного налога, в добровольном порядке признаваться плательщиками НДС, что во многом упростит взаимодействие участников рынка», — сказал он.