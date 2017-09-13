Из-за повышения ЕНВД на 500% сотни предпринимателей прекратили деятельность

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Бизнес-омбудсмен Забайкальского края, рассчитав ЕНВД с учетом принятых новых коэффициентов, пришла к выводу, что для предпринимателей Чернышевского района рост налога в ряде случаев достигает 200-500% и более.

Чтобы повлиять на эту ситуацию бизнес-омбудсмен Виктория Бессонова направила главе Чернышевского района и председателю Совета депутатов свое заключение и предложила пересмотреть коэффициенты ЕНВД, сообщает пресс-служба бизнес-защитника.

Уполномоченный считает, что проект нового решения с конкретными расчетами, примерами и обоснованием необходимо обсудить с предпринимателями района и учесть их рекомендации. С просьбой поддержать это предложение и дать оценку таким действиям органов местного самоуправления, призванным создавать благоприятный деловой климат на отдельно взятой территории, Виктория Бессонова также обратилась в Министерство экономического развития края.

«Финансовая нагрузка для малого бизнеса и так предельная, а такие решения могут быть критичны для бизнеса», – считает Уполномоченный.

По предварительным данным, после принятого решения о повышении ЕНВД более сотни предпринимателей района предпочли прекратить свою работу.

В ответ на это Администрация Чернышевского района сообщила, что последствия повышения ставок ЕНВД для бизнеса будут проанализированы и, по договоренности с Советом предпринимателей, вопрос будет рассмотрен в этом месяце.

«Подготовленное нами заключение должно напомнить органам местного самоуправления о том, что от их действий напрямую зависит состояние бизнес-климата. Надеюсь, что в итоговом решении, которое требует скорейшего принятия, интересы предпринимателей района будут учтены», – отметила бизнес-защитник.