Доходов, не облагаемых налогом на прибыль, станет больше

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Госдума сегодня во втором чтении приняла законопроект №128489-7, вносящий поправки в главу 25 Налогового кодекса.

Проектом уточняется перечень доходов, не учитываемых в целях исчисления налога на прибыль организаций. Полностью переписан подпункт 34 пункта 1 статьи 251 НК. Именно этим подпунктом частенько пользовались для избежания налога на прибыль при внесении денег участниками обществ. Используя формулировку "увеличение чистых активов" можно было не включать в облагаемые доходы суммы, полученные от участников, имеющих долю в УК 50% и менее. Теперь в этом подпункте останутся только невостребованные дивиденды (распределенная между участниками чистая прибыль), восстановленные в состав нераспределенной прибыли.

Зато появится подпункт 35, в котором и будет прописано внесение имущества, имущественных или неимущественных прав, полученных в качестве вклада в имущество хозяйственного общества или товарищества в порядке, установленном гражданским законодательством.

Еще одно изменение коснется концессионеров: плата концедента в виде денежных средств будет включаться в состав облагаемых доходов.