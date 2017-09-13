ФНС не согласилась с ПФР. Нельзя отказывать ИП в перерасчете взносов
Письмо ПФР от 10.07.2017 № НП-30-26/9994 в котором «пенсионщики» отказались пересчитывать фиксированные взносы ИП, поздно сдавших декларации, наделало много шума. Предприниматели стали массово обращаться в налоговые органы по вопросу задолженности, переданной ПФР по состоянию на 01.01.2017.
В этой связи ФНС выпустила письмо № БС-4-11/17461@ от 01.09.2017, в котором заявила, что ПФР не прав.
Нормы Закона № 212-ФЗ не содержат запрета на переформирование территориальными органами ПФР обязательств плательщиков страховых взносов, рассчитанных исходя из 8 МРОТ, при поступлении от налоговых органов информации о доходах плательщиков вне зависимости от расчетного периода, представивших налоговую отчетность с нарушением установленных сроках, и позволяют определить обязательства плательщика исходя из размера его доходов.
В срок не позднее 1-го числа каждого месяца налоговые органы осуществляют передачу в ПФР сведений, которые не были своевременно представлены плательщиками в налоговые органы, уточненные плательщиком сведения о доходах, информацию, выявленную в ходе мероприятий налогового контроля.
По мнению ФНС России, позиция, отраженная в письме ПФР, нарушает права плательщиков страховых взносов в части определения действительного размера страховых взносов, подлежащих уплате исходя из фактических результатов предпринимательской деятельности, и препятствует снижению уровня задолженности в части страховых взносов в фиксированном размере, рассчитанных органами ПФР.
ФНС России полагает, что в случае представления плательщиком страховых взносов налоговой отчетности и передаче данных из нее в ПФР уже после формирования территориальными органами ПФР обязательств по страховым взносам, рассчитанным в максимальном размере 8 МРОТ*26%*период деятельности, территориальные органы ПФР вправе осуществить перерасчет неисполненных обязательств по страховым взносам на основании полученных от налоговых органов данных, за исключением случаев, когда имеются судебные решения, вступившие в законную силу.
ФНС просит организовать совещание в Минфине России с участием представителей Минтруда России, ФНС России и ПФР по принятию согласованной позиции для урегулирования обозначенного вопроса.
кино и немцы)
Ну хоть ФНС вступилась за ИП.
жуть... т.е. ПФ с ФНС живут на разных планетах и выпуская очередные бредовые письма-не советуются о последствиях... а судебные решения то уже приняты и есть...
Аноним, Вы писали:
Так, если бы как Ватикан - обычные беспредельщики. Потом платить за из взбрыки будет Бюджет, но им это пофиг, главное, сейчас продержаться...
Ну ничего себе так - 8 месяцев продержались. А там, гляди, пока договорятся, и 9-й продержатся, "не замечая" проблемы...