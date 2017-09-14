ФНС проанализировала самозанятых
14.09.17 10:43
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ФНС опубликовала статистические данные по регистрации самозанятых лиц на 1 августа 2017 года.
Всего на эту дату зарегистрировано 295 самозанятых граждан (на 1 июля было 213). Лидирует Республика Крым - там нашлось 29 желающих легализовать свою деятельность.
Среди зарегистрированных видов деятельности лидирует репетиторство (130), меньше всего оказалось нянь (58). Уборку заявили 71 раз. Количество видов деятельности не совпадает с количеством зарегистрированных самозанятых лиц, поскольку один человек может заявить не один вид деятельности.
Идею с регистрацией самозанятых лиц можно считать полностью проваленной. Предложенные налоговые преференции не смогли убедить граждан выйти из тени.
А и смысл сие реформы --чтоб вышли из тени ,надо две вещи =чтоб знали что выход дает преимущество и второе не выход чреват последствиями и не возможность работы..Ни одного условие не выполнено.А например страшилка про пенсию -разница не велика кто то горбячил сорок лет открыто получает десять тысяч ,кто то ни дня теже десять. Медицина - а что ты с полисом пришел что без него разница не велика,можно сказать ее вообще нету